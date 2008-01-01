Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
3 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Охотском море бушует шторм

ИА "Метеоновости" / 10:54 Вторник, 3 декабря

  В понедельник, 2 декабря, молодой вихрь, сформировавшийся в Восточно-Китайском море, получив подпитку от мощного тайфуна KAMMURI, который сейчас бушует в Тихом океане, промчался по акватории Японского моря, задев своим влиянием юго-восточную часть Приморья.

В ночь на 3 декабря активный циклон вышел в Охотское море, между Сахалином и Курильскими островами. По прогнозам дальневосточных метеорологов, далее произойдет разделение циклона на два вихря: обширного циклона в Охотском море и волнового циклона на Камчатке.

Циклон уже получил статус очень опасного явления. То есть, это почти тайфун, только зародился он не в тропиках. Слежение за его траекторией ведется специалистами круглосуточно.

Мощный вихрь окажет влияние на многие регионы Дальнего Востока, штормовая погода ожидается в Охотском море и на Курильских островах. Сильные и смешанные осадки, а также штормовой ветер будут ждать моряков и рыбаков в Охотском море с 3 по 5 декабря. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-2
Вт.
3 дек.
-2
Ср.
4 дек.
-2
Чт.
5 дек.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Перт		 -50
Хабардино

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Корого

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100