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В Охотском море бушует шторм



ИА "Метеоновости" / 10:54 Вторник, 3 декабря



В понедельник, 2 декабря, молодой вихрь, сформировавшийся в Восточно-Китайском море, получив подпитку от мощного тайфуна KAMMURI, который сейчас бушует в Тихом океане, промчался по акватории Японского моря, задев своим влиянием юго-восточную часть Приморья.



В ночь на 3 декабря активный циклон вышел в Охотское море, между Сахалином и Курильскими островами. По прогнозам дальневосточных метеорологов, далее произойдет разделение циклона на два вихря: обширного циклона в Охотском море и волнового циклона на Камчатке.



Циклон уже получил статус очень опасного явления. То есть, это почти тайфун, только зародился он не в тропиках. Слежение за его траекторией ведется специалистами круглосуточно.



Мощный вихрь окажет влияние на многие регионы Дальнего Востока, штормовая погода ожидается в Охотском море и на Курильских островах. Сильные и смешанные осадки, а также штормовой ветер будут ждать моряков и рыбаков в Охотском море с 3 по 5 декабря. / meteonovosti.ru /



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