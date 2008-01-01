

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В средней полосе выпал снег. Надолго ли?



ИА "Метеоновости" / 13:11 Вторник, 3 декабря



циклона, центр которого расположился над Баренцевым морем близ побережья Кольского полуострова. Постарались и атмосферные фронты, пересекавшие регион. В ночные часы 3 ноября в Белгородской и Курской областях прошел сильный снег, выпало до 8 мм осадков в пересчете на воду. И снега на улицах прибавилось, в среднем, на 7-8 см. Безусловно, белый снег на улицах города - это очень красиво. Но создает проблемы на дорогах: образуется снежный накат, гололедица, и, как следствие - пробки.



Снегом припорошило и столичный регион. В Москве снега, конечно, заметно меньше. Хотя зимнее настроение он, безусловно, создает. Москвичи интересуются, надолго ли задержится выпавший снег, не растает ли раньше времени.



По прогнозам синоптиков, в среду, 4 декабря, влияние барической ложбины в центральном районе сохранится, но атмосферные фронты далеко, поэтому при облачной с прояснениями погоде пройдет лишь небольшой снег. Преобладающая температура воздуха от -4.. до +1 градуса, ночью подморозит до -3..-8.



5 декабря в средней полосе погодные условия будет определять теплый сектор циклона. Облачно, местами небольшие осадки, ночью это будет снег, днем мокрый снег. Температура воздуха повысится. Ночью термометры покажут -1..-6, днем -2..+3 градуса. Относительно теплая погода задержится в регионе до конца недели. Выпавший снег, конечно, будет таять, но полностью с улиц не исчезнет. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



