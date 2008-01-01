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Новости погоды

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В средней полосе выпал снег. Надолго ли?

ИА "Метеоновости" / 13:11 Вторник, 3 декабря

  В Центральном районе погодные условия определяла ложбина циклона, центр которого расположился над Баренцевым морем близ побережья Кольского полуострова. Постарались и атмосферные фронты, пересекавшие регион. В ночные часы 3 ноября в Белгородской и Курской областях прошел сильный снег, выпало до 8 мм осадков в пересчете на воду. И снега на улицах прибавилось, в среднем, на 7-8 см. Безусловно, белый снег на улицах города - это очень красиво. Но создает проблемы на дорогах: образуется снежный накат, гололедица, и, как следствие - пробки.

Снегом припорошило и столичный регион. В Москве снега, конечно, заметно меньше. Хотя зимнее настроение он, безусловно, создает. Москвичи интересуются, надолго ли задержится выпавший снег, не растает ли раньше времени.

По прогнозам синоптиков, в среду, 4 декабря, влияние барической ложбины в центральном районе сохранится, но атмосферные фронты далеко, поэтому при облачной с прояснениями погоде пройдет лишь небольшой снег. Преобладающая температура воздуха от -4.. до +1 градуса, ночью подморозит до -3..-8.

5 декабря в средней полосе погодные условия будет определять теплый сектор циклона. Облачно, местами небольшие осадки, ночью это будет снег, днем мокрый снег. Температура воздуха повысится. Ночью термометры покажут -1..-6, днем -2..+3 градуса. Относительно теплая погода задержится в регионе до конца недели. Выпавший снег, конечно, будет таять, но полностью с улиц не исчезнет. / meteonovosti.ru /
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