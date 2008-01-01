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Новости погоды

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На европейском севере метут метели

ИА "Метеоновости" / 14:13 Вторник, 3 декабря

  Циклон, кружащий над севером Кольского полуострова, всё еще очень активен. Атмосферные фронты его определяли погоду на европейском севере. Прошел снег, при порывистом ветре разыгрались метели. Днем 2 декабря на побережье Мурманской области скорость ветра в порывах достигала 20-22 м/с. А в Ненецком округе метель началась 2 декабря и продолжалась до утра 3 декабря при ветре в порывах до 18-23 м/с.

4 декабря циклонический вихрь заполнится. И на картах будет прослеживаться в виде барической ложбины. В Мурманской области небольшой, местами умеренный снег, порывистый ветер, метель, температура воздуха -5..-10 градусов. В Ненецком округе снег, метель, температура -8..-13 градусов. / meteonovosti.ru /
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