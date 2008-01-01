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Ухудшение погодных условий в Южном округе



ИА "Метеоновости" / 14:48 Вторник, 3 декабря



Погода на европейском юге стремительно меняется. Небольшой циклонический вихрь покидает эту территорию, уступая место обширному антициклону из Европы. Южный округ окажется в тыловой части циклон, центр которого за сутки преодолеет расстояние от Ростовской области до Саратовской. 4 декабря погода начнет портиться. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки, в виде дождя, снега и мокрого снега. Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В Волгоградской области, в Краснодарском крае и в Адыгее возможны сильные осадки. В Волгоградской области ожидается метель, на черноморском побережье в районе Туапсе-Сочи прогремят грозы, ветер усилится до 14-19м/с. На дорогах будет скользко.



Температура воздуха -4..+1, по югу до +3, в Адыгее и в районе Сочи +2..+7. / meteonovosti.ru /



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