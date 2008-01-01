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Новости погоды

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Свердловскую область засыпало снегом

ИА "Метеоновости" / 15:35 Вторник, 3 декабря

  В минувший день, 2 декабря, Свердловская область оказалась на пути следования активного атмосферного фронта, который посыпал регион снегом. Снег начался вечером 2 декабря и продолжался до утра 3 декабря. Количество выпавших осадков в отдельных районах достигло 6 мм, после обильного снегопада высота снежного покрова увеличилась еще на 5-7 мм.

4 декабря атмосферное давление на Урале начнет расти, скажется влияние обширного антициклона. При переменной облачности местами будет приниматься небольшой снег, порывы ветра до 9-14 м/с, температура воздуха -5..-10 градусов, в горах до -15; ночью -10..-15, в низинах до -20. / meteonovosti.ru /
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