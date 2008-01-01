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Непростые погодные условия на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 15:54 Вторник, 3 декабря



На Дальнем Востоке синоптическая ситуация очень непростая. 2 декабря погодные условия в регионе определял циклон, круживший над югом Охотского моря. Это молодой вихрь, очень глубокий, хоть зародился и не в тропиках. Но зато этот циклон получил подпитку от бывшего тропического шторма. Понятно, что ожидать хорошей погоды от дерзкого циклона не приходится. Так, в Приморье в ночь со 2 на 3 декабря ветер в порывах усиливался до 21 м/с, прошел сильный снег, выпало до 8 мм осадков. На Сахалине ветер достигал штормовой силы, 30 м/с, да и снег был сильнее, чем в Приморье, выпало до 14 мм небесной влаги, а сугробы поднялись еще на 15 см. Сильные осадки (до 37 мм) отмечались на Курильских островах, порывистый ветер усиливался до 23 м/с. Досталось и Хабаровскому краю. А на юге Камчатки дул ураганный ветер, скорость его в порывах 34-39 м/с. Может, жителей юга Камчатки такими ветрами и не удивить, но это - опасное явление.



4 декабря циклон будет двигаться на севере, Приморье он оставит в покое, а вот в Сахалинской и Магаданской областях, на Камчатке и в Хабаровском крае не обойдется без метелей и сильного ветра. / meteonovosti.ru /



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