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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:14 Среда, 4 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -4..+1 градус. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 75%.

В московском регионе температурный режим и атмосферное давление соответствует норме, но порывистый ветер и высокая влажность воздуха будут вносить ноты дискомфорта при выходе на улице города. Отсутствие снежного покрова и небольшой световой день, сумрачная серость вносят депрессивные ноты в настроения граждан, склонных к пессимизму и унынию. Настроение этих лиц по цепочке передается окружающим. Поэтому надо постараться предусмотреть и предотвратить развитие этого сценария. В первую очередь это означает необходимость заботы о своем здоровье, соблюдение режима сна и бодрствования. Ложиться и вставать рекомендуется в одно и то же время, уделять сну не менее 8 часов. Если нет возможности взять дни отпуска и посетить солнечные страны, то можно внести новизну в повседневную жизнь и побаловать себя спа-процедурами или сеансами расслабляющего массажа. В домашних условиях можно провести ревизию и избавиться от лишних вещей. Внести новые яркие краски в обстановку. Не стоит пренебрегать витаминными препаратами, поднимающими и стимулирующими жизненный тонус. Лицам, имеющим серьезные заболевания, следует вовремя принимать лекарства, рекомендованные врачом и следить за самочувствием. / meteonovosti.ru /
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