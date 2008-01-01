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В Поволжье станет тепло и ветрено



ИА "Метеоновости" / 10:10 Среда, 4 декабря



В начале текущей недели Приволжский федеральный округ был одним из самых холодных мест Европейской территории России. При прояснениях в ночное время воздух в некоторых районах Башкирии, Самарской и Оренбургской областей выхолаживался до -15:-18. Причинами морозных ночей и очень холодной в целом погоды стали сформировавшийся раньше центральных районов снежный покров и влияние антициклона с центром над севером Каспийского моря.



В прошедшие сутки погода начала меняться. Активный циклон с юго-запада быстро вытеснил область высокого давления на северо-восток. Почти на всей территории Поволжья прошел снег, местами сильный, с метелью. Ночной мороз пощипал за щеки лишь в некоторых районах Приволжского федерального округа, а в четверг-пятницу волна атлантического тепла с запада повсеместно повысит температуру до оттепели. Ожидаются осадки - преимущественно снег и мокрый снег, в некоторых районах сильный, во второй половине недели юго-западный ветер с порывами до 14-19 м/с. / meteonovosti.ru /



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