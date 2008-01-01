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В Санкт-Петербурге началась оттепель



ИА "Метеоновости" / 10:14 Среда, 4 декабря



Санкт-Петербург красив своей потрясающей архитектурой, а украшенный снегом город оставляет просто незабываемые впечатления. Календарная зима, не откладывая, предоставила возможность любоваться красотой заснеженной Северной столицы - с 1 декабря в городе сформировался вполне достойный первого зимнего месяца снежный покров. Интересно, что это произошло после более чем месячного перерыва. В прошлый раз город предстал в снежном наряде в конце октября, а в ноябре его несколько раз лишь слегка припорошило снежком.



В октябре снежный покров продержался считанные дни - оттепель быстро расправилась с белым нарядом. Но и вторая попытка сохранить снежную красоту при небольшом морозце не затянется надолго - атмосфера над Европейской Россией начала перестраиваться на теплый зональный перенос, и первыми это почувствуют именно северо-западные районы. Утром 4 октября температура в Санкт-Петербурге уже перешла к слабому "плюсу". В ближайшей перспективе - переход осадков из снега в дождь и усиление юго-западного ветра. При температуре около +5 и сильном порывистом ветре снег быстро превратится в слякоть, а к окончанию недели почти полностью сойдет. / meteonovosti.ru /



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