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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:10 Среда, 4 декабря



Зима только началась, и погода совсем не зимняя, снега мало, да и морозы слабые. Даже для начала зимы погода очень теплая. Согласно многолетним наблюдениям, среднесуточная температура 4 декабря -4,3 градуса. В это время на улицах города уже лежит снег. В среднем, его высота доходит до 7 см. Но далеко не каждый год снег в это время бывает. Иногда приходится ждать января.



День 4 декабря запомнился в разные годы необычными погодными условиями. Например, в 2012 году прошли сильные осадки, в виде снега, мокрого снега и дождя выпало до 13 мм небесной влаги. При норме в 56 мм.



А в 2008 году было очень тепло, воздух прогрелся до 7,4 градуса. В начале прошлого века остался рекорд холода: под утро термометры показали -31,2 градуса. Рекорд был установлен в 1902 году.



В прошлом, 2018 году, погода вполне соответствовала климатическим нормам. Ночью воздух остыл до -6,5 градуса, в середине дня термометры показали -2,2 градуса, шел небольшой снег, высота снежного покрова в Москве составила 6 см. / meteonovosti.ru /



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