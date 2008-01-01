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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:31 Среда, 4 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,3..-2,2 градуса; Северном -2,0..-0,9 градуса, Северо-восточном -2,0..-0,6 градуса, Восточном -1,4..-0,9 градуса, Юго-восточном -1,3..-0,8 градуса, Южном -1,8..-0,6 градуса, Юго-Западном -2,2..-1,8 градуса, Западном -2,6..-1,4 градуса, Северо-западном -1,8..-1,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура -2,3..-2,2 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -2,2..-1,7 градуса, местами порывы юго-западного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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