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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:31 Среда, 4 декабря

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,3..-2,2 градуса; Северном -2,0..-0,9 градуса, Северо-восточном -2,0..-0,6 градуса, Восточном -1,4..-0,9 градуса, Юго-восточном -1,3..-0,8 градуса, Южном -1,8..-0,6 градуса, Юго-Западном -2,2..-1,8 градуса, Западном -2,6..-1,4 градуса, Северо-западном -1,8..-1,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура -2,3..-2,2 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -2,2..-1,7 градуса, местами порывы юго-западного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /
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12:00
местное
-2
Ср.
4 дек.
-1
Чт.
5 дек.
+3
Пт.
6 дек.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Махаджанга		 -49
Верхоянск

некомфортное место: Теберда
комфортное место: Амритсар

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