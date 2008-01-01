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Холод и снег добрались до предгорий Кавказа



ИА "Метеоновости" / 12:51 Среда, 4 декабря



Зима только началась, и если в средней полосе температура воздуха превышает привычные показатели, а снега довольно мало, то на юге ЕТР -зима самая настоящая, снежная, и температура вполне зимняя, легкий, но мороз.



Погода на Кавказе менялась стремительно: небольшой циклон, сформировавшийся над Украиной, быстро перемещался на восток, задевая атмосферными фронтами Кавказ. Температура воздуха понизилась, прошел снег. В Краснодаре 4декабря термометры показали -1 градус, но снега здесь не много, всего 1 см. В Ставрополе снега больше, 3 см, а температура воздуха ниже, -4. В Теберде и в Волгограде высота снега 4 см.



Положительная температура воздуха сохранялась только на Черноморском побережье. В отдельных районах Краснодарского края 3 и в ночь на 4 декабря выпало до 20 мм осадков в виде дождя, снега и мокрого снега. Снег и мокрый снег общим количеством до 20 мм обрушились на Майкоп. Образовался снежный покров, высота его доходила до 23 см. Мокрый снег налипал на провода, ветви деревьев. Сильное налипание мокрого снега отмечалось на станции Горячий Ключ, диаметр до 60 мм и в Адыгее до 50 мм.



Деревья, покрытые снегом - это может быть и красиво, но не безопасно. Ветви деревьев, и провода, могут не выдержать тяжести снега и оборваться. В горах выпавший снег провоцирует сход лавин.



5 декабря погодные условия в регионе будет определять антициклон, существенных осадков не ожидается, лишь по северу Туапсинского района местами сохранятся небольшие осадки и налипание мокрого снега. В горах, где высота снега достигает полуметра, лавиноопасно! / meteonovosti.ru /



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