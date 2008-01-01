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Тройняшки в Индийском океане



ИА "Метеоновости" / 13:45 Среда, 4 декабря



Целых три тропических депрессии сформировались в Индийском океане. Еще ни одна из этих депрессий не получила имени, да и 2 из них побережью не угрожают. В южной части Индийского океана 3 декабря сформировались 2 тропические депрессии. Одна из них находится чуть севернее Мадагаскара, другая расположилась между Мадагаскаром и югом Индостана. Обе депрессии движутся в северо-западном направлении, но влияния на побережье оказывать не будут. А третья депрессия, в северной половине Индийского океана, направляется в сторону Сомали. По прогнозам, 6 декабря депрессия станет тропическим штормом, получит имя и выйдет на побережье Сомали, где пройдут сильные дожди и задует резкий порывистый ветер.



Следует отметить, что в это время года даже один зарождающийся тропический шторм - большая редкость. / meteonovosti.ru /



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