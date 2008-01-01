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Новости погоды

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На Дальнем Востоке снова неспокойно

ИА "Метеоновости" / 14:33 Среда, 4 декабря

  Активный циклонический вихрь, круживший над югом Охотского моря, принес на побережье сильные осадки и резкий порывистый ветер. 3 и в ночь на 4 декабря В Хабаровском крае прошел сильный снег, мели метели, на побережье порывы ветра достигали ураганной силы, 34 м/с. А в Николаевске-на-Амуре количество выпавших осадков составило 16 мм. При норме в 48 мм. Это значение стало рекордным. Ранее рекордным количеством осадков 3 декабря считалось значение, установленное в 1906 году, 15,2 мм. Но этот рекорд бы перекрыт.

Мели метели при штормовом ветре в Магаданской области. В Сахалинской области сильный снег, метели, порывы ветра ураганной силы, 33-35 м/с. Но превзошла эти показатели Камчатка. Здесь выпал сильный снег, количество осадков до 13 мм, на юге мели метели, ветер в порывах усиливался до 39 м/с.

5 декабря ненастный циклон начнет заполняться и сместится к заливу Шелихова. Осадков станет меньше, да и ветер немного успокоится. / meteonovosti.ru /
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