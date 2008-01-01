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Новости погоды

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На Мальте рекордное тепло

ИА "Метеоновости" / 14:49 Среда, 4 декабря

  В Средиземном море небывалое тепло. Юг Италии, Сицилия и Мальта "греются" в теплом секторе циклона, пришедшего с юга. Сюда поступает хорошо прогретый воздух с Африканского континента. И температура воздуха превышает привычные показатели на несколько градусов. Уже который день подряд на Мальте фиксируют температурные рекорды. Не стал исключением и минувший день, 3 декабря. Воздух прогрелся до 22,5 градуса. Предыдущий рекорд, 20,7 градуса, остался в 1998 году.

В ближайшие дни на Мальте погодные условия существенно не изменятся, сохранится очень теплая погода. 5 декабря 17..22 градуса, пройдут небольшие дожди. Вероятно, будет перекрыт еще один температурный рекорд. / meteonovosti.ru /
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