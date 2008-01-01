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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:28 Среда, 4 декабря

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,8..-0,1 градуса; Северном -1,7..-0,3 градуса, Северо-восточном -1,7..-0,3 градуса, Восточном -1,0..-0,8 градуса, Юго-восточном -1,3..-0,4 градуса, Южном -1,3..-0,1 градуса, Юго-Западном -1,6..-0,6 градуса, Западном -1,2..-0,8 градуса, Северо-западном -1,5..-0,6 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура -2,0..-1,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,6..-1,3 градуса, местами порывы юго-западного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /
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15:00
местное
-1
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5 дек.
+3
Пт.
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+2
Сб.
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+1
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+36
Тамале		 -49
Екючю

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Лахор

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