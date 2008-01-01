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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:28 Среда, 4 декабря



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,8..-0,1 градуса; Северном -1,7..-0,3 градуса, Северо-восточном -1,7..-0,3 градуса, Восточном -1,0..-0,8 градуса, Юго-восточном -1,3..-0,4 градуса, Южном -1,3..-0,1 градуса, Юго-Западном -1,6..-0,6 градуса, Западном -1,2..-0,8 градуса, Северо-западном -1,5..-0,6 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура -2,0..-1,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,6..-1,3 градуса, местами порывы юго-западного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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