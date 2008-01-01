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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:32 Среда, 4 декабря
Погоду в столичной области будет определять прохождение теплого атмосферного фронта. При сплошной облачности продолжится небольшой снег. Температура воздуха в Москве 0..-2 градуса, по области 0:-3 . Ветер юго-западный 5-10м/с местами порывы до 14м/с. Относительная влажность воздуха около 90%. / meteonovosti.ru /
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