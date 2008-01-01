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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:55 Четверг, 5 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тёплом секторе северо-атлантического циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области -2..+3 градуса. Ветер западный 7-12 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



Погода в столичном регионе по-прежнему испытывает метеозависимых людей на прочность. Температура колеблется от минусовых до плюсовых значений, влажность воздуха высокая, перепады атмосферного давления, выраженный кислородный дефицит воздуха и все это на фоне недостатка солнечного света. Врачи давно отметили, что симптомы недомогания, появление сильных головных болей или резких скачков артериального давления при смене погоды - это не совпадение, а сопутствующие проявления имеющихся "неполадок" в организме на изменения метеопараметров. Для одних это может проходить незаметно, а для других - становятся толчком и провоцируют обострения, ухудшения общего состояния. При таких внешних условиях высока вероятность погодообусловленных недомоганий при сосудистых нарушениях - гипертонической болезни, вегетососудистой дистонии и дисфункциональных расстройствах нервной системы, атеросклерозе сосудов головного мозга, остеохондрозе позвоночника, особенно шейного отдела и др. Очень чувствительны и плохо переносят такую погоду лица с воспалительными заболеваниями органов дыхания, опорно-двигательного аппарата.



Профилактические и лечебные мероприятия должны проводится строго по рекомендации врача, а также следует поддерживать организм, соблюдая режим труда и отдыха, сон должен быть полноценным, если позволяет состояние - занятия спортом или лечебной гимнастикой. Положительные эмоции и активный образ жизни помогут снизить зависимость от погодных условий.



Геомагнитная обстановка 5 декабря прогнозируется спокойная с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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