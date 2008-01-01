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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:37 Четверг, 5 декабря

  Зимой уставшие от серой погоды и короткого светового дня люди хотят видеть за окном белый снег. И, согласно климатическим нормам, к началу декабря улица Москвы уже укутаны снежком, высота его невелика, около 8 мм. Бывает и больше, а случается, что снег выпадает лишь в январе. Среднесуточная температура воздуха 5 декабря составляет -4,4 градуса, но погода крайне редко соответствует и календарю, и климатической норме. Так, в 1959 году в утренние часы подмораживало до -27,6 градуса. Да и в целом, зима в тот год началась с сильных морозов. А в 1953 году было тепло, как в октябре. Воздух прогрелся до 8,1 градуса. В 1980 году прошли сильные осадки, выпало 15,1 мм небесной влаги при месячной норме в 56 мм.

В прошлом, 2018 году, было теплее, чем положено по календарю, на 4 градуса. Ночью -2,2 градуса, днем 0,9 градуса. Прошли небольшие осадки. Высота снежного покрова в Москве составила 5 см. / meteonovosti.ru /
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