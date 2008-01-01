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Восток страны остается в непогоде



ИА "Метеоновости" / 10:35 Четверг, 5 декабря



С началом календарной зимы в атмосферное циркуляции Дальневосточного округа России мало что изменилось. Континентальные районы по-прежнему опекает антициклон, а восточные районы не оставляют без внимания ненастные циклоны. Центр циклона в минувшие сутки кружил над Камчатским краем, но ненастная зона распространилась не только на полуостров, но и на всю восточную половину округа.



В Камчатском крае и Магаданской области бушевала продолжительная метель при ветре штормовой силы. Со скоростями более 30 м/с разгонялся ветер на Сахалине и Курилах. Ветреным был день в Хабаровском и Приморском краях. Повсеместно шли осадки разной интенсивности, в Хабаровском крае сильный снег добавил в декабрьскую копилку до 18 мм.



5-6 декабря на побережье Магаданской области снег, метель, ветер до 24 м/с (5 декабря 25-30 м/с.). 6 декабря на побережье Хабаровского края ветер до 22 м/с. 5-7 декабря в Чукотском автономном округе снег, метель, ветер 20-25 м/с (5 декабря на побережье до 28 м/с). 6-7 декабря на севере Камчатского края снег (6 декабря сильный), метель, ветер 18-23 м/с (на побережье до 27 м/с, 7 декабря до 30 м/с). 7 декабря на севере Якутии снег, метель, ветер 16-21 м/с. 7-8 декабря на Курильских островах снег, ветер 18-23 м/с.



В ближайшие дни циклон начнет уходить на просторы Берингова моря. Его влияние сохранится в Магаданской области, где ожидается снег, метель, ветер до 30 м/с. Ветреная погода будет на побережье Хабаровского края. На побережье Чукотского а.о. и на севере Камчатского края - снег, местами сильный, метель и усиление ветра до 30 м/с.



Циклон выносит очень теплый воздух на северо-восток округа и к завершению рабочей недели температура воздуха здесь превысит норму на 8-12 градусов. / meteonovosti.ru /



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