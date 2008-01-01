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Снежный покров в Москве ненадолго



ИА "Метеоновости" / 11:03 Четверг, 5 декабря



Погода центральных областей России уже в начале рабочей недели начала приобретать зимние черты. Атлантический циклон, проходящий по Европейскому северу, начал засыпать северную половину Центрального федерального округа снегом. Так, в Костромской области за 12 часов выпало до 6 мм осадков. А это около 10 см снежного покрова.



В ночь на 3 декабря снежным покрывалом укрыло и Московскую землю. Высота снежного покрова за сутки увеличилась до 1-3 см. Снег в Москве шел и 4 декабря. На метеостанции ВДНХ выпало до 4 мм (и это наибольшее количество осадков по городу), а сугробы подросли до 4 см. В Московской области снег был не таким интенсивным, а наибольшее количество осадков (до 4 мм) отмечалось на северо-западе территории.



Минувшей ночью снег сменился дождем, а его интенсивность не превысила 1 мм. / meteonovosti.ru /



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