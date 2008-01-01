

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Московская погода вернулась в ноябрь



ИА "Метеоновости" / 11:56 Четверг, 5 декабря



погодой. Средняя температура последнего осеннего месяца превысила норму на 3 градуса. За весь период инструментальных метеонаблюдений за погодой он стал 15-ым в числе самых теплых месяцев из 140, Наступивший декабрь попытался внести в погоду зимние черты. В первые дни месяца заметно похолодало, а в ночь на 3 декабря земля покрылась снежным убором. Но зима продержалась недолго. Уже 4 декабря, после прохождения теплого атмосферного фронта, температура начала повышаться, а снег, переходящий в дождь, расправляться со снежным покровом.



В ближайшие дни погоду в столичном регионе будет определять североатлантический циклон. Он будет перемещаться с запада на восток по крайнему северу России, надежно прикроет Московскую землю от арктических вторжений и сохранит температуру воздуха близкую к нулю. Небольшие осадки в виде дождя и снега принесут атмосферные фронты, связанные с циклоном, но пройдут они не повсеместно.



В пятницу и в выходные дни погода сохранится по осеннему слякотной. При облачном небе в отдельных районах пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в ночные часы -4..+1 градус, днем -2.. +3 градуса. Ветер с юго-запада будет дуть со средней скоростью 5-10 м/с, в пятницу и субботу его порывы могут достигать 12 м/с. И без того небольшой снежный покров под натиском теплого воздуха сойдет на нет.



Такая погода совсем не характерна для начала зимы, по температуре воздуха и наличию снега она будет соответствовать первой декаде ноября. А значит настоящей зимы москвичам еще придется подождать. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



