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Новости погоды

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Московская погода вернулась в ноябрь

ИА "Метеоновости" / 11:56 Четверг, 5 декабря

  Ноябрь текущего года порадовал москвичей на редкость теплой погодой. Средняя температура последнего осеннего месяца превысила норму на 3 градуса. За весь период инструментальных метеонаблюдений за погодой он стал 15-ым в числе самых теплых месяцев из 140, Наступивший декабрь попытался внести в погоду зимние черты. В первые дни месяца заметно похолодало, а в ночь на 3 декабря земля покрылась снежным убором. Но зима продержалась недолго. Уже 4 декабря, после прохождения теплого атмосферного фронта, температура начала повышаться, а снег, переходящий в дождь, расправляться со снежным покровом.

В ближайшие дни погоду в столичном регионе будет определять североатлантический циклон. Он будет перемещаться с запада на восток по крайнему северу России, надежно прикроет Московскую землю от арктических вторжений и сохранит температуру воздуха близкую к нулю. Небольшие осадки в виде дождя и снега принесут атмосферные фронты, связанные с циклоном, но пройдут они не повсеместно.

В пятницу и в выходные дни погода сохранится по осеннему слякотной. При облачном небе в отдельных районах пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в ночные часы -4..+1 градус, днем -2.. +3 градуса. Ветер с юго-запада будет дуть со средней скоростью 5-10 м/с, в пятницу и субботу его порывы могут достигать 12 м/с. И без того небольшой снежный покров под натиском теплого воздуха сойдет на нет.

Такая погода совсем не характерна для начала зимы, по температуре воздуха и наличию снега она будет соответствовать первой декаде ноября. А значит настоящей зимы москвичам еще придется подождать. / meteonovosti.ru /
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