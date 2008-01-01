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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:27 Четверг, 5 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабая морось. Температура воздуха в административных округах: 1,7..3,1 градуса; Северном 2,1..2,8 градуса, Северо-восточном 2,0..3,1 градуса, Восточном 2,4..2,8 градуса, Юго-восточном 2,2..2,9 градуса, 1,8..3,0 градуса, Юго-Западном 1,5..2,9 градуса, Западном 1,2..2,3 градуса, Северо-западном 2,1..2,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 1,7..2,2 градуса. На территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха 1,4..2,0 градуса, местами порывы юго-западного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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