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Новости погоды

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Сильные морозы на юго-востоке Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:33 Четверг, 5 декабря

  С начала декабря погоду на юге Сибири определяет морозный антициклон. В минувшие сутки его центр возвышался над Байкалом, а потому самые низкие температуры на территории Сибири и юга Дальнего Востока отмечались на севере Иркутской области и Бурятии. Местами столбики термометров доходили до -43 градусов.

Сильные морозы не миновали и южные районы. Так в Баргузине под утро 4 декабря температура понизилась до -39.3 градусов, что стало суточным рекордом минимальной температуры. До этого дня рекорд принадлежал 1996 году, когда минимальная температура составила -38.4 градуса.

В ночь на 5 декабря сильные морозы на юго-востоке Сибири и юге Дальнего Востока сохранялись. Уже в 5 часов утра в Баргузине морозы усилились до -41 градуса. При этом высота снежного покрова в районе Баргузина доходит до 30 см. / meteonovosti.ru /
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