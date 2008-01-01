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Новости погоды

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Зона снегопадов приближается к Уралу

ИА "Метеоновости" / 12:53 Четверг, 5 декабря

  К завершению рабочей недели погоду на Урале и прилегающих районах испортит циклон, что перемещается по Европейскому северу. В пятницу его центр будет находиться над Республикой Коми, а атмосферные фронты, протянувшиеся от вихря далеко к югу, испортят погоду вначале в Поволжье, а затем и на Урале.

В Поволжье при температуре близкой к нулю ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, в Татарстане - сильная гололедица. В Башкортостане - целый комплекс неблагоприятной погоды: снег, мокрый снег, метель, гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы, снежный накат, гололедица и усиление ветра до 22 м/с.

В субботу и воскресенье ненастье переместится на Урал. Осадки в виде снега и мокрого снега, а днем переходящие в дождь, ожидаются в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, ветер, усиливающийся днем до 15 м/с, поднимет метель, будут отмечаться гололедные явления. И здесь температура ненамного отклонится от нулевой отметки. Ее максимальное значение в дневные часы составит от -2 до +3 градусов. / meteonovosti.ru /
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