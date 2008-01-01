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Испанию заливают дожди



ИА "Метеоновости" / 14:20 Четверг, 5 декабря



Активный средиземноморский циклон, приблизившийся к восточному побережью Испании, стал виновником сильных дождей. Наибольшее их количество выпало на средиземноморском побережье. Так, в столице Каталонии, Барселоне, суточное количество выпавших осадков составило 67 мм.



Из-за паводков, в результате сильных дождей, на юге Испании эвакуированы сотни местных жителей. Дожди, хотя и не такие интенсивные идут и в Мадриде, где проходит конференция участников Рамочного соглашения ООН по изменению климата.



Официальные мероприятия сопровождаются акциями протеста экоактивистов, которые обвиняют правительства и чиновников в недостаточно ответственном отношении к борьбе с глобальным потеплением и в потворствовании промышленникам, которые наносят вред окружающей среде. / meteonovosti.ru /



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