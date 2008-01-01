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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 5 декабря

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабая морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,1..2,7 градуса; Северном 1,4..2,5 градуса, Северо-восточном 1,3..2,7 градуса, Восточном 2,1..2,5 градуса, Юго-восточном 1,7..2,6 градуса, Южном 1,4..2,6 градуса, Юго-Западном 1,3..2,3 градуса, Западном 0,9..1,8 градуса, Северо-западном 1,5..2,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 1,5..1,5 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 1,2..1,6 градуса, местами порывы юго-западного ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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Гаруя		 -50
Верхоянск

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Джамшедпур

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