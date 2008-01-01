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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 5 декабря

  Погоду в столичной области будет определять теплый сектор атлантического циклона. При сплошной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве и Подмосковье 0..+2 градуса. Ветер юго-западный 5-10м/с. Относительная влажность воздуха около 90%. / meteonovosti.ru /
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Гаруя		 -50
Верхоянск

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комфортное место: Джамшедпур

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