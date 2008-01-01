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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 5 декабря



Погоду в столичной области будет определять теплый сектор атлантического циклона. При сплошной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве и Подмосковье 0..+2 градуса. Ветер юго-западный 5-10м/с. Относительная влажность воздуха около 90%. / meteonovosti.ru /



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