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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:52 Пятница, 6 декабря

  Западно-восточный перенос, который поставляет тепло и влагу Атлантики по-прежнему останется "дирижёром" сегодняшней погоды в Московском регионе.

По мнению синоптиков Метеобюро Москвы и области, днём 6 декабря сохранится облачная погода с небольшими осадками. Максимальная температура воздуха составит 1..3 градуса. Ветер юго-западного направления довольно плотный, 5-10 м/с, местами порывами 12-14 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742 мм рт. ст.

Нестабильное атмосферное давление, которое в сочетании с неблагоприятными температурно-влажностным и кислородным режимами (содержание кислорода воздухе ниже нормальных значений на 19 единиц) формируют биотропный гипоксический эффект атмосферы. Наиболее уязвимыми являются лица с проявлениями хронической кислородной недостаточности (бронхо-легочные и сердечно-сосудистые заболевания), повышается вероятность обострений заболеваний суставов - артрозов, артритов, остеоартрозов, радикулитов и др. Снижение продолжительности светового дня, недостаток витамина D, депрессивные проявления, снижение обменных процессов - это частые симптомы таких погодных условий. Однако, помочь организму пережить погодные неприятности необходимо: - нужно наладить режим труда и отдыха, нормализовать сон, сбалансированное питание с включением сезонных овощей, минералов и поливитаминов, обязательное и в достаточном количестве питье минеральной воды, зеленого чая, занятия спортом, прогулки на воздухе - помогут легче адаптироваться к неблагоприятным погодным условиям.

Геомагнитная обстановка 6 декабря прогнозируется спокойная. / meteonovosti.ru /
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