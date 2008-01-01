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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:43 Пятница, 6 декабря

  Московская погода вновь поменяла свой облик на осенний. Вот и сегодня при облачной погоде температура воздуха недалеко уйдет от нулевой отметки, а ее среднесуточное значение превысит норму на 4-5 градусов. Но даже при таких положительных аномалиях рекорда температуре не достичь. Он останется в 2008 году, когда 6 декабря температура повысилась до +9.6 градусов, что стало не только суточным рекордом, но и абсолютным рекордом декабря. Теплее в первенце зимы ни разу не случалось.

А самыми студеными эти сутки отмечались в 1959 году. Под утро столбики термометров перешагнули тридцатиградусный рубеж, остановившись у значения -30.4 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Сильными осадками отметился этот день в 1988 году, на Московскую землю выпало 14.7 мм небесной влаги.

В прошлом, 2018 году, в этот день было также тепло. Под утро температура понизилась до -2.5 градусов, днем потеплело до -0.1 градуса. Прошел сильный снег, выпало до 9 мм, а сугробы подросли до 13 см. / meteonovosti.ru /
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