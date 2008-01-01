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Новости погоды

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Крым отдохнет от холодов

ИА "Метеоновости" / 10:16 Пятница, 6 декабря

  Середина недели выдалась очень холодной для Крыма - в ночь на 5 декабря на полуострове было холоднее, чем в Курске и Москве. В Симферополе ночной минимум составил -6,4 - такие же значения показали термометры в Мурманске.

Холодная погода стала следствием влияния глубокой полярной ложбины, распространившейся до самого Черного моря - в перечень её заслуг входят прошедшие на днях снегопады на Кубани. Но атмосферные струйные течения уже унесли ложбину далеко на восток, в прошедшие сутки температура в Крыму заметно повысилась. Минувшей ночью отмечались лишь небольшие заморозки.

К выходным полуостров оказался под крылом антициклона и больше не намерен оставаться в списке мест с холодной температурной аномалией. В выходные станет значительно теплее - преобладающая температура ночью 0:+3, в субботу в отдельных районах возможны слабые заморозки, днем до +8:+11. В субботу солнечно и без осадков, в воскресенье облачно, местами возможен небольшой дождь.

Погода порадует крымчан теплом и на следующей неделе. / meteonovosti.ru /
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