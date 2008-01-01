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Зима покинула Санкт-Петербург



ИА "Метеоновости" / 10:18 Пятница, 6 декабря



Не успели петербуржцы и гости города вдоволь налюбоваться красотой заснеженной Северной Пальмиры, как мощная оттепель и порывистый ветер оставили от замечательных зимних пейзажей одни воспоминания. В город вернулась осенняя сырость, в прошедшие дни периодически выпадали моросящие осадки, температура повысилась до +5. Теплое дыхание Атлантики превращает остатки снежного покрова в талую воду.



Не обойдется без осадков и в предстоящие выходные: в субботу возможен дождь, в воскресенье - дождь со снегом. Сохранится порывистый юго-западный ветер. Температура существенно не изменится, +2:+5. В середине следующей недели зима попытается восстановить свой статус на берегах Невы, но успешной ли будет эта попытка - пока вопрос. В любом случае, из-за влияния серии атлантических циклонов погода будет неустойчивой, с частыми осадками и перепадами атмосферного давления. / meteonovosti.ru /



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