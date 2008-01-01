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С декабря в Якутии стабильно за минус 40



ИА "Метеоновости" / 11:12 Пятница, 6 декабря



Мощный отрог монгольского антициклона вырос в меридиональном направлении аж до акватории моря Бофорта, что омывает берега Северной Америки. Но стабильно очаг максимально низких температур сохраняется на мировом полюсе холода в республике Саха, который уверенно держит планку первенство по суровым морозам.



С начала декабря температура здесь не превышала значений минус сорока градусов. Пик похолодания пришелся на ночь пятницы, 6 декабря, когда в населенном пункте Оленек температура достигла -49 градусов, а в Верхоянске морозы шагнули за -51!



Для местных жителей велика вероятность обморожения. Школьникам разрешается не посещать занятия, в регионе действует режим актированных дней. Так, например, при температуре ≈ 45 градусов и ниже на домашнее обучение переходят школьники с 1 по 5 класс, а при температуре -50 и ниже, учащиеся с 1 по 11 класс. Такой график актировок действует на территории Якутии с 2017 года. Хочется заметить, что данная градация сугубо индивидуальна для каждого региона России. Ведь при ее составлении учитываются все местные климатические характеристики и особенности (температура и влажность воздуха, скорость ветра).



При экстремально низких температурах воздуха очень развиты приземные инверсии, то есть случаи, когда температура воздуха с высотой не понижается, а наоборот, растет. Такие данные синоптики получают по данным регулярного радиозондирования атмосферы Земли. Вот и на сегодня над аэропортом Оленек была зафиксирована инверсия толщиной почти 1200 м и с разницей в 26 градусов: у земли -49 , а на высоте полтора километра всего лишь -24 градуса!



По прогнозам синоптиков холод продолжит безраздельно царить в Якутии, как минимум до середины предстоящей недели.



7 декабря в северных районах Якутии небольшой, местами умеренный снег, возможна метель с порывами ветра до 15-20 м/с, температура ночью - 35..-31 градус, на юге и западе территории до-45, днем в субботу -31..-26, по южным районам до -41градуса. / meteonovosti.ru /



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