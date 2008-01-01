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Затяжное декабрьское тепло в центре России



ИА "Метеоновости" / 12:19 Пятница, 6 декабря







Теплым воздушным массам не страшны ни Уральские горы, не заснеженный Таймыр.А дальше на восток путь им преграждает Монгольский антициклон. Он служит надежным разделом между атмосферными процессами Европы и Азии.



Центральный регион европейской России оказался на южной периферии этих активных циклонических процессов. И как результат, теплые дни декабря, настораживающие жителей Москвы и Подмосковья.



Однако, стоит ли удивляться такому развитию событий? Декабрьские оттепели скорее правило, чем исключение. За последние 70 лет только в двенадцати декабрях не отмечалось ни одной! И не всегда теплые дни приходились на начало месяца. В 2017 году положительная температура воздуха удерживалась в столице до Нового года. Самым продолжительным периодом оттепели отличился 2006 год: 17 дней подряд, начиная с первого дня зимы, среднесуточная температура воздуха была положительной, превышая норму на 7-9 градусов.



Погода декабря 2019 решила внести свою лепту в метеорологический ряд оттепелей. Днем 5 декабря в Московской, Калужской, Смоленской, Брянской и Тверской областях температура воздуха удерживалась положительной. И в ночь на 6 декабря за западе центрального района температура оставалась положительной.



Господство теплого атлантического воздуха сохранится в центре России как минимум до начала второй декады декабря. Но рекордных значений не прогнозируется. / meteonovosti.ru /



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