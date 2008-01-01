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Новости погоды
Затяжное декабрьское тепло в центре России
ИА "Метеоновости" / 12:19 Пятница, 6 декабря
Зимняя Атлантика очень активна и без устали штампует вихри, которые по проторенной траектории на больших скоростях торопятся принести на европейскую территорию слякотную, очень теплую погоду.
Теплым воздушным массам не страшны ни Уральские горы, не заснеженный Таймыр.А дальше на восток путь им преграждает Монгольский антициклон. Он служит надежным разделом между атмосферными процессами Европы и Азии.
Центральный регион европейской России оказался на южной периферии этих активных циклонических процессов. И как результат, теплые дни декабря, настораживающие жителей Москвы и Подмосковья.
Однако, стоит ли удивляться такому развитию событий? Декабрьские оттепели скорее правило, чем исключение. За последние 70 лет только в двенадцати декабрях не отмечалось ни одной! И не всегда теплые дни приходились на начало месяца. В 2017 году положительная температура воздуха удерживалась в столице до Нового года. Самым продолжительным периодом оттепели отличился 2006 год: 17 дней подряд, начиная с первого дня зимы, среднесуточная температура воздуха была положительной, превышая норму на 7-9 градусов.
Погода декабря 2019 решила внести свою лепту в метеорологический ряд оттепелей. Днем 5 декабря в Московской, Калужской, Смоленской, Брянской и Тверской областях температура воздуха удерживалась положительной. И в ночь на 6 декабря за западе центрального района температура оставалась положительной.
Господство теплого атлантического воздуха сохранится в центре России как минимум до начала второй декады декабря. Но рекордных значений не прогнозируется. / meteonovosti.ru /
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