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В Западной Сибири одни природные капризы сменяются другими



ИА "Метеоновости" / 12:46 Пятница, 6 декабря



Неделя властвования антициклона над югом Сибири стала причиной сильного загрязнения воздуха крупных городов Кузбасса и Красноярского края. И лишь смена синоптического процесса улучшила экологическую ситуацию.



При наличии инверсии в антициклоне ПДК по загрязняющим веществам зашкаливали. А 6 декабря на смену антициклону пришел циклон с системой атмосферный фронтов. Дневная температура повысились, в отдельных регионах до рекордных +6, сильный юго-западный ветер сдул надоевшую сибирякам грязь, витавшую в воздухе. Растаявший снег превратился в грязную жижу, а декабрьский дождь удивляет своей несвоевременностью.



7 декабря жителей региона ожидает новая напасть: дождь с мокрым снегом плавно перейдут в снег, местами порывы до 20-25 м/с поднимут метель. Следствием непогоды станут заносы на дорогах



К понедельнику,9 декабря, обстановка начнет стабилизироваться. Температура будет комфортной: ночью -4..-9 и днем 0..-5 градусов , Снег еще продолжится, но без метели.



Лишь с 10 декабря зима вступит в свои права, и погода будет по-настоящему предновогодней. / meteonovosti.ru /



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