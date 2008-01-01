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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:11 Пятница, 6 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, местами порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 1,9..2,5 градуса; Северном 1,5..2,3 градуса, Северо-восточном 1,4..2,6 градуса, Восточном 1,9..2,2 градуса, Юго-восточном 1,8..2,5 градуса, Южном 1,4..2,5 градуса, Юго-Западном 1,0..2,2 градуса, Западном 0,6..1,9 градуса, Северо-западном 1,6..2,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 1,0..1,4 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 0,7..1,6 градуса, местами порывы юго-западного ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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