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Новости погоды

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Заснеженный Мурманск все еще в вихри циклона

ИА "Метеоновости" / 13:17 Пятница, 6 декабря

  "Циклоны, циклоны, циклоны" - именно так бы ответили вам в Мурманской области на вопрос: "Как у вас погода?". Дружно следуя один за другим, эти "вихрастые парни" щедро посыпают снегом Кольский полуостров. В столице Заполярья снежные сугробы уже превышают 36 см. Весьма этому поспособствовал и вчерашний снегопад. За сутки 5 декабря здесь выпало 16мм осадков, то есть почти 50% от месячной нормы, что стало новым рекордным значением для Мкрманска. Прежний рекорд в 1989 году был меньше почти в два раза, 7.1 мм .

В предстоящие выходные мало что изменится для жителей. Центр низкого давления продолжит раскручиваться над регионом. Снегопады, будут сменяться метелями, ветер, чуть стихая, снова вновь продолжит усиливаться до порывистого. Температурный фон сохранится выше климатической нормы. И лишь со второй декадой декабря, в тыловой части циклона начнется заток холода, который наведет порядок на полуострове и мурмончани смогут наконец-то встретить долгожданную зиму с морозцем. / meteonovosti.ru /
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