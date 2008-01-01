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Новости погоды

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В выходные долгожданные дожди спасут Южную Африку

ИА "Метеоновости" / 17:23 Пятница, 6 декабря

  Южно-африканские районы континента переживают сильнейшую за последние 100 лет засуху. Дождей не было уже несколько месяцев. К слову, период сильных засух длится в Южной Африке четвертый год. Но по информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США, этот год стал рекордным, количество осадков ниже среднестатистических показателей на 75 %.

Последствиями столь трагичных погодных условий стало катастрафическое обмеление Водопада Виктория, который находится на границе стран Замбия и Зимбабве Власти этих государств отмечают, что сток воды оказался самым низким за последние 25 лет. Эти страны не имея выхода к морю, серьезно зависят от состояния гидрознергетики. как результат, в странах начались проблемы с электричеством. Среди населения воцарился голод. В национальных парках страны от жажды умирают животные, запаса влаги там остается не более чем 5%.

Дожди с на юг континента по прогнозам синоптиков должны прийти в эти выходные. В воскресенье 8 декабря, северный ветер усилившись, собьет жару долгожданными осадками. В понедельник, 9декабря, интенсивность дождя значительно возрастет и на фоне температурных контрастов местами прогремят даже грозы. / meteonovosti.ru /
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