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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:46 Суббота, 7 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тёплом секторе северо-атлантического циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области -2..+3 градуса. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



Ритмичность - это основное свойство организма, его неотъемлемое качество и происходящие резкие, неритмичные колебания метеопараметров параметров могут оказывать на состояние метеозависимых людей негативное влияние. Небольшие перепады междусуточной температуры, повышенная влажность воздуха, выраженный дефицит кислорода в воздухе (ниже нормы на 20-22 еденицы), пониженный фон атмосферного давления, усиление ветра - это погода с повышенным индексом патогенности. Отметить, кто и с какой патологией будет острее реагировать очень сложно, так как метеопатические реакции могут развиваться практически у большинства метеочувствительных людей с заболеваниями суставов, заболеваниями сердца и сосудов, легочной и сердечной недостаточностью (причина - колебания атмосферного давления и выраженные условия внешней гипоксии). Из-за пасмурной и ветреной погоды усилятся симптомы психологической дезадаптации и вегетативные нарушения. Уменьшить погодообусловленные недомогания в первую очередь помогут средства, рекомендованные врачом для лечения имеющихся болезней, поддерживающая терапия - общеукрепляющие, витаминные и минеральные комплексы. Не стоит забывать и известный афоризм: "движение - это жизнь" которое должно быть девизом при любой погоде!



Геомагнитная обстановка 7 декабря прогнозируется спокойная. / meteonovosti.ru /



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