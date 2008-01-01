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Новости погоды

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Таймыр в зоне активного противоборства двух систем

ИА "Метеоновости" / 09:39 Суббота, 7 декабря

  Атлантические циклоны усиленно пробиваются на северо-восточные рубежи нашей родины. Высокие скорости ведущих потоков, контрасты приземного давления в передних и тыловых частях активных вихрей - все вроде бы благоприятствует для покорения северо-востока. Но на пути стоит мощный гребень атмосферного давления, всем известный, как отрог Монгольского антициклона. И эту глыбу так просто не свернуть.

В результате противоборства, в субботу, 7 декабря, на юге Таймырского полуострова ожидается сильный южный ветер, порывы 15-20м/с, местами до 25м/с. Температура воздуха ночью и днем не выше -18:-13 градусов.

В воскресный день, 8 декабря, во второй половине дня ветер начнет стихать, а температура вновь начнет понижаться до -27:-22 градусов.

7 декабря Красноярский край отмечает день своего рождения. Природа трубными ветрами и снежными флагами спешит повсеместно поздравить жителей региона с этим приятным праздничным событием. / meteonovosti.ru /
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