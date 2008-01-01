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Новости погоды
Рекорды температуры
ИА "Метеоновости" / 11:03 Суббота, 7 декабря
На большей части территории России сохранятся аномально теплая погода, со средними суточными температурами, превышающими климатическую норму на 6-12 и даже более градусов.
Теплым 6 декабря был день в юго-восточных областях западной Сибири. Так в ряде городов Кемеровской области были перекрыты абсолютные максимумы температуры: в Кемерово и Новокузнецке температура повышалась до +4,5 и +5,0 градусов. Предыдущие рекорды отмечались в 2013 и составляли соответственно +2,6 и +3,9 градусов.
В городе Тисуль ( Кемеровская область) температура повышалась до +7,6 градуса, что на 3 градуса выше предыдущего рекорда 2015 года.
В предстоящие сутки в Кемеровской области немного похолодает: ночью -2,-7, днем -2,+3 градуса, на дорогах сильная гололедица.
Пройдет снег, мокрый снег, не исключены метели, гололедные явления, порывы ветра местами могут достигать 19 м/сек и если
А вот рекорд минимальной температуры воздуха на территории России принадлежал 6 декабря небольшому городу Поронайск, что на Сахалине. Под утро температура там понижалась до -27,2 градусов ( предыдущий рекорд -26,7 градуса был в 2000 году). К воскресенью морозы там немного усилятся, местами не исключен небольшой снег, на побережьях порывы ветра до 15-18 м/сек. / meteonovosti.ru /
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