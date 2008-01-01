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Погода на севере и северо-западе Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:02 Суббота, 7 декабря



На Европейской территории России самая неустойчивая погода с осадками, колебаниями температуры и порывистым ветром сохраняется на севере и северо-западе. Именно вдоль побережья пролегают траектории перемещения североатлантических циклонов. Атмосферные фронты очередного из них принесли в ночь на 7 ноября на северо-запад России осадки и порывистый ветер. В Ленинградской области выпало 10-15 мм осадков, в Мурманской области до 20 м/сек усиливался ветер. На побережье в НАО порывы ветра достигали местами 32 м/сек. В НАО и в КОМИ в ночь на 7 декабря температура воздуха местами опускалась до -32,-34 градусов. В предстоящие сутки, 8 ноября в НАО и КОМИ температура повысится: так на юге КОМИ в течение суток -3,+2, на севере ночью -20,-25, днем -4,+1 и только на крайнем северо-востоке -6,-11 градусов. Будут идти осадки ( на севере снег, на юге мокрый снег, дождь), до 15-17 м/сек может усиливаться ветер. Ветрено будет и в НАО, где ночью уже не ниже -18,-23, а местами и до -8; днем 0,-5, и лишь на востоке до 15 мороза. Пройдет снег, мокрый снег ( от небольшого до умеренного), может закружить и метель. Прибавится и снега, высота которого сегодня утром, как и в КОМИ, составляла от 16 до 45 см.



Тепло, -2,+3 градуса будет в воскресенье ночью и днем в архангельской области и Карелии. Еще теплее, -1,+4 в Ленинградской области, а в Калининградской до 8 тепла! Не обойдется без осадков ( мокрый снег, дождь), порывы ветра могут достигать 15-20 м/сек.



А вот в Средней полосе Европейской России, которую атмосферные фронты едва задевают, погода более стабильная, с небольшими колебаниями температуры, местами с небольшими осадками / meteonovosti.ru /



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