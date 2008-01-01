

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Шторм "Атия"



ИА "Метеоновости" / 13:36 Суббота, 7 декабря



Активная циклоническая деятельность над Атлантикой сохраняется и в начале зимы. И первый шторм сезона, получивший от ирландских метеорологов имя "Атия", движется на Британские острова.



В Ирландии c 9:00 8 декабря до 6:00 9 декабря объявлено предупреждение о ветре скоростью 65-80 км/ч и порывами 110-130 км/ч для графств Донегол, Голуэй, Литрим, Мейо, Слайго, Клэр, Керри и Лимерик. В остальной части страны ожидается ветер скоростью 50-60 км/ч и порывами до 100 км/ч, информирует метеослужба страны.



В Великобритании с вечера воскресенья до утра понедельника предупреждение о ветре скоростью 80-95 км/ч и порывами до 110 км/ч действует для юго-запада Англии и запада Уэльса.



В Северной Ирландии, Шотландии и на севере Англии ожидается ветер порывами до 90 км/ч, сообщает Met Office. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



