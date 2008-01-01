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Новости погоды

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Шторм "Атия"

ИА "Метеоновости" / 13:36 Суббота, 7 декабря

  Активная циклоническая деятельность над Атлантикой сохраняется и в начале зимы. И первый шторм сезона, получивший от ирландских метеорологов имя "Атия", движется на Британские острова.

В Ирландии c 9:00 8 декабря до 6:00 9 декабря объявлено предупреждение о ветре скоростью 65-80 км/ч и порывами 110-130 км/ч для графств Донегол, Голуэй, Литрим, Мейо, Слайго, Клэр, Керри и Лимерик. В остальной части страны ожидается ветер скоростью 50-60 км/ч и порывами до 100 км/ч, информирует метеослужба страны.

В Великобритании с вечера воскресенья до утра понедельника предупреждение о ветре скоростью 80-95 км/ч и порывами до 110 км/ч действует для юго-запада Англии и запада Уэльса.

В Северной Ирландии, Шотландии и на севере Англии ожидается ветер порывами до 90 км/ч, сообщает Met Office. / meteonovosti.ru /
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