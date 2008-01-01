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Погода на дальневосточном побережье



ИА "Метеоновости" / 14:28 Суббота, 7 декабря



В отличие от Европейской России, на дальневосточном побережье температурный режим в предстоящие сутки и в начале недели будет соответствовать климатической норме, а кое-где средние суточные температуры будут даже ниже нормы.



В целом, погода там улучшится: ослабеют ветер и осадки, температура немного понизится. В ночь же на субботу на Камчатке порывы ветра местами еще достигали 32 м/сек, наблюдались снег, метель. В предстоящие сутки ветер еще может усиливаться до 15-20 м/сек, к началу недели ветер еще более ослабеет, местами пройдет небольшой снег, а температура в дневные часы -2,-8 градусов. На Чукотке, в районе Анадыря, ветер усиливался до 23 м/сек. В воскресенье на восточном побережье Чукотского ао порывы ветра с метелью могут достигать 25-30 м/сек, к началу недели ветер ослабеет, а температура начнет понижаться. Морозная погода наблюдается на юге Дальнего Востока. Местами средние суточные температуры даже ниже климатической нормы на 1-4 градуса. Так в ночь на субботу в хабаровском крае температура воздуха местами опускалась до -44 градусов, в Амурской области до -35,-41 градуса и даже в Приморье ( в северных районах) -32 градусов! В воскресенье там еще холодно, небольшой снег пройдет местами, а вот в начале недели, начиная с Приморья, увеличится вероятность осадков, начнет повышаться температура. / meteonovosti.ru /



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