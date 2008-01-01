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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:54 Воскресенье, 8 декабря



Воскресный день окажется для столицы и области облачным. Влияние атмосферного фронта ознаменуется местами небольшими осадками. Максимальная температура воздуха составит в Москве 1..3, по области -2..+3 градуса. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 м/с, а местами его порывы могут достигать 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 738 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



В московском мегаполисе ветрено и все еще не по-зимнему тепло. Но пониженное атмосферное давление на фоне повышенной влажности воздуха вызывает дефицита кислорода в приземном воздухе (погодную гипоксию). Это может стать причиной усиления метеопатических реакций и вызвать у людей с ослабленной иммунной системой или пониженном артериальном давлении чувство "нехватки воздуха". У метеочувствительных лиц, с хроническими болезнями сердца и сосудов, органов дыхания и суставов в такие дни так же могут усиливаться симптомы обострения заболеваний.



Чтобы уменьшить негативное влияние погодных колебаний необходимо принимать растительные успокоительные препараты, культивировать в себе позитивный настрой, стараться больше бывать на природе. Терренкуры, дозированная скандинавская ходьба, дыхательные и спортивные упражнения на свежем воздухе принесут несомненную пользу организму и помогут легче переносить влияние внешних факторов. / meteonovosti.ru /



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