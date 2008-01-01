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На Климента мороз насыпал роз?



ИА "Метеоновости" / 10:15 Воскресенье, 8 декабря



По народным приметам 8 декабря "день Клима Холодного". В этот день говорили: "На Климента мороз насыпал белых роз" и готовились к похолоданию. Снегопад в этот день предвещал дождливое лето. Увы, это не про нынешнее 8 декабря. Все дни декабря средняя суточная температура превышала климатическую норму, а последние три превышение составляло около 6 градусов. По крайней мере, до середины следующей недели ни сильного снега, ни морозов не ожидается. А ведь были же морозные зимы! Так в ночь на 8 декабря 1896 года температура опускалась до -29,0 градусов, самым же теплым был день в 2008 году, когда максимальная температура составила +7,0 градусов. А средняя многолетняя высота снега 8 декабря составляла 9 см. А год назад, 8 декабря 2018 года ночная температура воздуха составила -4,8 градуса, морозно было и днем -3,1 градуса. Да и снега было прилично, целых 14 см! / meteonovosti.ru /



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