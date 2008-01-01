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ИА "Метеоновости" / 10:24 Воскресенье, 8 декабря



Воскресное утро встретило москвичей пасмурной и ветреной погодой. Температура воздуха повсеместно была положительной и с небольшим разбросом, от 0 до +1 градуса. На опорной метеостанции города, ВДНХ, в 10 часов термометры показали +1.4 градуса. И все же, несмотря на осенние показатели температуры, погода добавила и зимние черты, в большинстве районов пошел снег, по интенсивности - небольшой. Ветер юго-западный, порывы до 10 м/с. Относительная влажность воздуха высокая, 82-85%. Атмосферное давление 737 мм рт ст, что на 10-12 единиц ниже обычных значений. / meteonovosti.ru /



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