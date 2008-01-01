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На Дальнем Востоке задувают сильные ветра



ИА "Метеоновости" / 11:21 Воскресенье, 8 декабря



Большинство районов Дальневосточного округа освободились от влияния ненастных циклонов. Глубокий циклонический вихрь, закручивающий спирали вблизи Камчатского полуострова, продолжает уходить от материковой части округа и в выходные дни полуостров и Чукотский автономный округ находились уже в его тыловой части. Сильных осадков не отмечалось, но с ростом атмосферного давления, погода была ветреная. На побережье Чукотки порывы достигали 24 м/с, на юге Камчатского края ветер усиливался до 32 м/с. В тылу циклона оказалась и Магаданская область, где порывы ветра достигали 22 м/с.



Еще один циклон, небольшой по площади заполнялся над южными Курилами. Из-за него сильный ветер отмечался на Сахалине и на Курилах (28-29 м/с).



В начале недели синоптическая ситуация на северо-востоке округа не изменится. А вот на юго-востоке округа погоду испортит циклон, приблизившийся из Китая. Он окажет влияние на Приморье и южные районы Хабаровского края. Пройдут осадки, местами умеренные и сильные. / meteonovosti.ru /



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