Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
8 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Дальнем Востоке задувают сильные ветра

ИА "Метеоновости" / 11:21 Воскресенье, 8 декабря

  Большинство районов Дальневосточного округа освободились от влияния ненастных циклонов. Глубокий циклонический вихрь, закручивающий спирали вблизи Камчатского полуострова, продолжает уходить от материковой части округа и в выходные дни полуостров и Чукотский автономный округ находились уже в его тыловой части. Сильных осадков не отмечалось, но с ростом атмосферного давления, погода была ветреная. На побережье Чукотки порывы достигали 24 м/с, на юге Камчатского края ветер усиливался до 32 м/с. В тылу циклона оказалась и Магаданская область, где порывы ветра достигали 22 м/с.

Еще один циклон, небольшой по площади заполнялся над южными Курилами. Из-за него сильный ветер отмечался на Сахалине и на Курилах (28-29 м/с).

В начале недели синоптическая ситуация на северо-востоке округа не изменится. А вот на юго-востоке округа погоду испортит циклон, приблизившийся из Китая. Он окажет влияние на Приморье и южные районы Хабаровского края. Пройдут осадки, местами умеренные и сильные. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Пн.
9 дек.
+3
Вт.
10 дек.
+3
Ср.
11 дек.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Однадатта		 -47
Верхоянск

некомфортное место: Эгвекинот
комфортное место: Дели

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100