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Сибирская погода: аномальное тепло и осадки



ИА "Метеоновости" / 11:36 Воскресенье, 8 декабря



В зимний режим погода на сибирских просторах вступила еще во второй декаде ноября. Тогда и морозы усилились и снега прибавилось. Но с началом календарной зимы погода в Сибири повернула вспять. Атлантические циклоны добрались и сюда. Они несут относительно теплый океанский воздух и осадки.



Так в минувшую субботу центр очередного вихря притормозил над центральными районами Красноярского края и, таким образом вся южная половина Сибири оказалась во власти атмосферных фронтов. Сильные осадки отмечались в Кемеровской области и Алтайском крае (до 20 мм), они сопровождались сильным ветром, отмечались гололедные явления. На Алтае диаметр гололедных отложений составил 11 мм. Сильный снег, сопровождаемый штормовым ветром, наблюдался в Хакасии.



Сегодня и в понедельник неблагоприятная погода по всему югу Сибири: на западе осадки в виде снега и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах - сильная гололедица, на востоке в виде снега. И повсеместно усиление ветра.



При этом аномальное тепло сохранится, температура воздуха в южных районах превысит норму на 4-6 градусов, в северных районах на 10-12 градусов. / meteonovosti.ru /



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