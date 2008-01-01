

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Нежданные гости на северо-востоке России



ИА "Метеоновости" / 12:04 Воскресенье, 8 декабря



Северо-западный выступ мыса Отто Шмидта, мыс Кожевникова, (арктическое побережье Чукотского автономного округа), посетили белые медведи. Как предполагают ученые, они пришли сюда в результате глобального изменения климата. В настоящее время температура воздуха в Чукотском а.о. на 8-10 градусов превышает многолетние значения, из-за чего лед у берега хоть и появился, но все еще недостаточно прочный.



Несколько десятков белых медведей собралось на небольшом участке Памятника природы регионального значения "Мыс Кожевникова". Медвежий патруль WWF России активизировал работу, чтобы не допустить конфликтов между редкими животными и людьми.



В сложившейся ситуации патрульные Татьяна Миненко и Максим Деминов по несколько раз в сутки совершают объезды поселка села Рыркайпий, дежурят около детского сада и школы, чтобы не допустить столкновений людей с хищниками. Их основная задача не позволять медведям заходить с мыса в поселок.



Жители ждут, когда ударят морозы и по окрепшему льду медведи покинут окрестности села. Но в ближайшую неделю этого не случится. По прогнозам синоптиков, к концу недели превышение температуры по отношению к норме составит даже 10-12 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



